Спрос на авто с пробегом в Ростовской области вырос на 20,9%

По итогам апреля 2026 года наибольшую долю в общем объеме предложения на рынке автомобилей с пробегом в Ростовской области занимает отечественная LADA — 18,8%. Второе место у Hyundai с долей 10,1%, а третье у Kia (7,2%). Замыкает топ-5 Volkswagen (4,9%) и Toyota (4,7%). В модельном рейтинге по доле предложения лидирует Hyundai Accent (3,2%). На втором месте LADA Granta (2,7%), на третьем Hyundai Solaris (2,4%). Замыкают пятерку LADA Priora (2,2%) и Kia Rio (2%).