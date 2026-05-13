В Калининградскую область спецбортом прибыли водолазы центра «Лидер» для разминирования затонувшего судна

В Калининградскую область для очередного этапа разминирования затонувшего в Балтийском море судна прибыли сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.
В районе Балтийска работы будут проводиться на немецкой барже, которая даже спустя многие десятилетия представляет серьезную опасность.
Баржа, разломившаяся на две части, лежит на глубине 17 метров. На ней — десятки тысяч боеприпасов. Только за прошлый год спасатели уничтожили более 21,5 тысячи взрывоопасных предметов. Все лето работы будут продолжены.
