В Краснознаменске 18-летний гость угнал машину у знакомой, пока она провожала его из дома

угоне Audi, припаркованной во дворе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что накануне к ней в гости приходил 18-летний знакомый. После совместного распития спиртного потерпевшая проводила гостя, а позже обнаружила пропажу автомобиля.
Как выяснилось, молодой человек заметил ключи в замке зажигания и уехал, не предупредив хозяйку. Задержали злоумышленника на улице Почтовой сотрудники Госавтоинспекции.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят и будет возвращён владелице.