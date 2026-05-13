Угон по пьяни: в Краснознаменске гость уехал на Audi знакомой, пока она его провожала

В дежурную часть полиции Краснознаменского округа Калининградской области обратилась 29-летняя женщина. Она заявила об угоне своего автомобиля Audi, припаркованного во дворе дома. Сотрудники уголовного розыска выяснили: накануне к потерпевшей в гости приходил 18-летний знакомый.
Выяснилось, что молодые люди выпивали. Когда гость собрался уходить, хозяйка проводила его. Вернувшись, она не обнаружила машину на месте. Как установили полицейские, молодой человек заметил ключи в замке зажигания, сел за руль и уехал. Владелицу он не предупреждал.
Угонщика задержали сотрудники Госавтоинспекции на улице Почтовой. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Автомобиль изъят и будет возвращён владелице. Расследование продолжается. Имя подозреваемого не раскрывается. Ранее он не был судим, уточнили в полиции.