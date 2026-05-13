Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угон по пьяни: в Краснознаменске гость уехал на Audi знакомой, пока она его провожала

В дежурную часть полиции Краснознаменского округа Калининградской области обратилась 29-летняя женщина. Она заявила об угоне своего автомобиля Audi, припаркованного во дворе дома. Сотрудники уголовного розыска выяснили: накануне к потерпевшей в гости приходил 18-летний знакомый. Выяснилось, что молодые люди выпивали. Когда гость собрался уходить, хозяйка проводила…

Источник: Янтарный край

В дежурную часть полиции Краснознаменского округа Калининградской области обратилась 29-летняя женщина. Она заявила об угоне своего автомобиля Audi, припаркованного во дворе дома. Сотрудники уголовного розыска выяснили: накануне к потерпевшей в гости приходил 18-летний знакомый.

Выяснилось, что молодые люди выпивали. Когда гость собрался уходить, хозяйка проводила его. Вернувшись, она не обнаружила машину на месте. Как установили полицейские, молодой человек заметил ключи в замке зажигания, сел за руль и уехал. Владелицу он не предупреждал.

Угонщика задержали сотрудники Госавтоинспекции на улице Почтовой. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Автомобиль изъят и будет возвращён владелице. Расследование продолжается. Имя подозреваемого не раскрывается. Ранее он не был судим, уточнили в полиции.