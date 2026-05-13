ФНС уличила липецкую торговую компанию в схеме с «клоном» на 68 млн

По мнению налоговой службы, компания-должник (созданная в 2016 году), пытаясь избежать взыскания доначислений по итогам проверки, перевела финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимую структуру — ООО «Калина агро» (зарегистрировано в 2014-м). Обе организации имеют одинаковый основной вид деятельности (оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства) и одного генерального директора и учредителя — Дмитрия Семенова. Из 25 сотрудников должника 23 перешли в другую «Калина агро», там же были перезаключены договоры с контрагентами. Анализ документов, истребованных управлением, показал у двух юридических лиц одних и тех же ключевых общих контрагентов — белгородское ООО «Русагро-Инвест», ООО «Курск Агроактив» и ООО «Казаньсельмаш».