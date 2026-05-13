Педиатр объяснил, влияют ли морские свинки на иммунитет ребенка

Морские свинки никак не влияют на иммунитет ребенка. Об этом заявил тюменский врач-педиатр Константин Морозов, пишет Вслух.ру.
По словам специалиста, некоторые родители заводят этого питомца, поскольку он реже вызывает аллергию и помогает укрепить здоровье. Однако в этом аспекте морские свинки не отличаются от кошек и собак. Аллергия на них встречается хоть и реже, но все же бывает.
Многое зависит от генетической предрасположенности. Если в семье нет аллергии, содержание питомца может пойти на пользу, особенно в период с трех до шести месяцев, когда организм быстрее адаптируется к новым аллергенам.
Для людей, которые уже страдают от аллергии, ситуация обратная. Каждый новый аллерген в их окружении — потенциальный риск запустить так называемый атопический марш. Это процесс, при котором аллергические реакции последовательно проходят стадии дерматита, ринита и могут привести к астме.
Кроме того, при близком контакте с питомцем происходит активный обмен микробиотами, населяющих организм. Таким образом свинки оказывают косвенное воздействие на иммунитет.
Фото на главной: magnific.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.