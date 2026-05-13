Красноярцы активно голосуют за преображение скверов в Центральном районе

В центральном районе краевого центра два объекта участвуют в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За реконструкцию сквера имени Крутовского, расположенного на улице Карла Маркса, 14а, уже высказались более 8,5 тысячи жителей. Это место имеет богатую историю протяженностью более века: когда-то здесь располагался полноценный сад, созданный врачом, журналистом и общественным деятелем Владимиром Крутовским. Сегодня это тихий зеленый островок среди жилой застройки. Рядом находится территориальное подразделение управления социальной защиты населения, благодаря чему обновленный сквер сможет служить удобным и приятным местом досуга для пожилых людей. На данный момент сквер на улице Вейнбаума, 38, набрал меньше голосов. Объект возле пересечения улиц Вейнбаума и Ады Лебедевой поддержали 450 жителей города. Голосование продлится еще месяц, поэтому итоговый результат может поменяться. Победившие в голосовании скверы будут обновлены и благоустроены в 2027 году.