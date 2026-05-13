В Ковернино состоялся турнир по профессиональному муайтай в честь Великой Победы

Два основных боя карда «Изумрудной лиги 14» были противостоянием нижегородцев и москвичей. Оба поединка выиграли бойцы из столицы России.
В главном событии турнира Илья Самоделов победил Айка Даниеляна единогласным решением судей. В со-главном событии Вадим Давидович таким же образом взял верх над Александром Донским. Стоит отметить, что во втором раунде Донской трижды оказывался в нокдауне.
Матчевая встреча Нижний Новгород — Москва также включала в себя поединок нашего Макара Подгорнова с Равилем Каюмовым. Подгорнов закончил схватку во втором раунде техническим нокаутом. Таким образом, итог борьбы — 2:1 в пользу москвичей.
Из других боёв турнира «Изумрудная лига 14» нельзя не выделить противоборство арзамасца Ивана Добряева с рязанцем Олегом Кокоревым. Добряев мужественно держался после открывшегося в третьем раунде сильного кровотечения, но по итогам экстра-раунда выиграл Кокорев.
Бои тайбоксёров на арене «Рось» посёлка Ковернино посвящались 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования получили название «Турнир Победы».