В Ростове две женщины получили ожоги при аварии на теплотрассе

ЧП произошло днем 12 мая в районе жилого дома на улице Чехова. Из-за аварии на тепловых сетях горячая вода вышла на поверхность, и две женщины получили термические травмы. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Подача теплоносителя на аварийном участке перекрыта.