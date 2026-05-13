В Ростове две женщины получили ожоги при аварии на теплотрассе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как кипяток из-за коммунальной аварии обжег двух местных жительниц.

Следственный отдел по Кировскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное производство по факту прорыва теплотрассы, в результате которого пострадали два человека, говорится в сообщении СКР по Ростовской области. Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

ЧП произошло днем 12 мая в районе жилого дома на улице Чехова. Из-за аварии на тепловых сетях горячая вода вышла на поверхность, и две женщины получили термические травмы. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Подача теплоносителя на аварийном участке перекрыта.

Следователи СК уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента: устанавливаются причины аварии, проверяется, как обслуживались теплосети и кто именно отвечал за их безопасную эксплуатацию.

Ход расследования взят на особый контроль в региональном следственном управлении.