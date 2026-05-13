Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области днем 13 мая

Днем 13 мая в Нижегородской области вновь отражена атака украинских беспилотников. По данным Минобороны, всего над регионами России с 09:00 до 14:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Как писал «Ъ-Приволжье», еще одна атака украинских БПЛА была отражена в Нижегородской области сегодня утром.
О последствиях атак власти города и области не сообщали.
