В деревнях Новгородской области увеличили скорость мобильной связи на треть

Качество мобильной связи и интернета улучшилось в районе деревень Хутынь, Зарелье и Новониколаевское в Новгородской области. Благодаря обновлению телеком-оборудования при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» там повысили скорость мобильной передачи данных на 30%, сообщили в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий региона.
Территории деревень расположены недалеко от Великого Новгорода, на берегах древнего водного пути — реки Волхова. Деревня Хутынь известна благодаря Варлаамо-Хутынскому монастырю — одному из важных духовных центров Северо-Запада России, основанному в XII веке.
«Мы последовательно развиваем связь не только в крупных населенных пунктах, но и в небольших деревнях, особенно в тех, которые имеют важное историческое и туристическое значение для региона. Улучшение качества сети в районе Хутыни, Зарелья и Новониколаевского позволит жителям пользоваться современными цифровыми сервисами, а туристам — оставаться на связи и комфортно делиться впечатлениями от поездок по Новгородской области», — отметил директор филиала оператора МТС в регионе Николай Бетелев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.