В 2025 году Калининградскую область посетили около 160 тысяч иностранцев

«В 2025 году Калининградскую область посетили порядка 2,5 миллиона туристов. Если говорить про иностранных туристов, то, несмотря на те ограничения, которые установили сегодня по отношению к нам соседи, за прошлый год регион посетили порядка 160 тысяч иностранных граждан. Это говорит о том, что, действительно, у нас очень высокий туристический потенциал туристический, и есть что посмотреть», — заявил глава региона Алексей Беспрозванных.