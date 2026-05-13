В 2025 году Калининградскую область посетили около 160 тысяч иностранцев

Около 160 иностранных туристов посетили Калининградскую область в 2025 году. Развитие туристической инфраструктуры отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В 2025 году Калининградскую область посетили порядка 2,5 миллиона туристов. Если говорить про иностранных туристов, то, несмотря на те ограничения, которые установили сегодня по отношению к нам соседи, за прошлый год регион посетили порядка 160 тысяч иностранных граждан. Это говорит о том, что, действительно, у нас очень высокий туристический потенциал туристический, и есть что посмотреть», — заявил глава региона Алексей Беспрозванных.
Важным инструментом для продвижения Калининградской области среди зарубежных туристов он назвал культурные и спортивные международные события, такие как Российско-Китайские молодежные игры, которые пройдут в Калининграде в мае. Кроме того, Алексей Беспрозванных порекомендовал по возможности посетить Балтийск, Советск и Нестеровский округ с озером Виштынец — самым крупным, глубоким и чистым озером региона.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.