В Перми начали судить актёра из «Реальных пацанов» Армена Бежаняна

Суд над актёром «Реальных пацанов» Арменом Бежаняном по делу об ущербе природе на 139 млн рублей начался в Перми, сообщает URA.RU.
Депутата Осинской думы и актёра сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна обвиняют в причинении ущерба природе (ч. 1 ст. 255 УК РФ). Сумма ущерба, который, по версии следствия, нанесла принадлежащая Бежаняну компания «Гослесхоз» при добыче гравийно-песчаной смеси в русле Тулвинского залива реки Камы, составляет 139 миллионов рублей. Лицензия была отозвана.
Первое заседание, назначенное на 12 мая, отложили из-за неявки ответчика. Следующее пройдёт 15 мая. Дело поступило в суд 30 апреля — за два дня до истечения срока давности привлечения к ответственности.
Сам Бежанян вину отрицает. Он заявил URA.RU, что задача правоохранителей — дискредитировать его и испортить репутацию. По его словам, уголовные дела против него возбуждаются в каждом выборном цикле с 2016 года.