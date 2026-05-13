Проект 9-этажной гостиницы у «Нижполиграфа» показали нижегородцам

Участок под будущую гостиницу расположен по соседству с международным торговым центром и типографией «Нижполиграф».

В районе улиц Ульянова, Нестерова и Ковалихинской намечено строительство гостиницы высотой до девяти этажей. Представленные материалы доступны для ознакомления и обсуждения на официальном сайте городской администрации.

Реализация этого проекта потребует внесения поправок в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода, а также утверждения планировочной документации с проектом межевания.

Участок под будущую гостиницу расположен по соседству с международным торговым центром и типографией «Нижполиграф». Застройщиком выступает компания «Пять звезд», а разработкой планировочной документации занималась фирма «Русский Дом-НН».

Проект предусматривает создание отеля на 235 номеров. Максимальная высота здания составит девять этажей, а его суммарная площадь — более 14,5 тысяч квадратных метров. В комплекс войдет подземный паркинг на 56 машино-мест, а общее число парковочных мест достигнет 83.

Строительство планируется провести в один этап.

Перед началом строительных работ намечено переселение жителей и последующий снос домов № 39А и № 41 по улице Нестерова, что будет согласовано с органами по охране культурного наследия. Также будут предприняты меры по сохранению археологического объекта «Культурный слой города» и установлены охранные зоны для объекта регионального значения «Флигель усадьбы Ф. А. Шмелева», расположенного по адресу: улица Ковалихинская, 4а.

Завершение подготовительных работ запланировано до конца 2026 года. Этап модернизации территории включает в себя проведение необходимых инженерных изысканий и подсоединение к существующим коммуникациям.

В ноябре 2024 года, проект получил одобрение Совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве. В феврале 2026 года соответствующие предложения по корректировке Генплана и ПЗЗ были поддержаны профильной комиссией.

Ранее застройщику гостиницы на Большой Покровской выдали предостережение.

