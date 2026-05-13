Белстат: белоруски имеют на час меньше свободного времени, чем белорусы

Белстат сказал, что у женщин на час меньше свободного времени, чем у мужчин. Подробности БелТА озвучила заместитель председателя Национального статистического комитета Наталья Тарасюк.
Как отмечает специалист, на неоплачиваемую работу по уходу за членами семьи (мужем, детьми), на ведение хозяйства белоруски тратят почти в два раза больше времени, чем белорусы. Если указанные аспекты сложить, то общая трудовая деятельность женщин будет выше, чем у мужчин.
Наталья Тарасюк обращает внимание, что белоруски в среднем работают 10 часов в день, а белорусы — на час меньше:
— Соответственно, если мы учитываем такие аспекты, как сон, уход за собой и другие какие-то повседневные потребности мужчин и женщин, то в итоге свободного времени у женщин на один час меньше, чем у мужчин.
Ранее Белстат назвал самый популярный месяц у белорусов для заключения браков.
Тем временем Белстат назвал топ подорожавших товаров в Беларуси.
А еще назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в мае 2026 года: менеджерам — до 21 тысячи, инженерам-программистам — до 17500, а машинисту-крановщику — ровно 10 тысяч.