ГД приняла закон о защите арестованных за границей россиян силами армии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом.
Речь идет о случаях, когда:
суд действует по поручению другого государства без участия России;у такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН.
Цель закона — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств.
Президент принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка. Шаги по защите россиян должны будут предпринимать и органы государственной власти.
Как подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.