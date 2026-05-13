Обвинение просит пожизненный срок отчиму убитого под Калининградом мальчика

В ходе процесса вскрылись факты издевательств над детьми, которые продолжались в семье на несколько лет при попустительстве матери. Показания старшей сестры погибшего, зачитанные прокурором, подтвердили, что детей связывали и подвергали истязаниям, которые отчим фиксировал на камеру мобильного телефона. Также были зачитаны показания мальчика, который незадолго до смерти жаловался полиции, что им с сестрой страшно дома, отчим часто бьет, а мама не защищает.