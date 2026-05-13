Школьница из Ростова-на-Дону создает дизайнерские коллекции из тканей прабабушки

В Ростове-на-Дону 11-летняя школьница Каролина Бродская создает коллекцию одежды из прабабушкиных тканей, участвует в модных показах, выступает на сцене с мамой и мечтает о Московской неделе моды.
Издание aif.ru сообщает, что Каролина увлеклась швейным делом в 8 лет, когда впервые сама пришила оторвавшуюся от костюма пуговицу. Бабушки сразу поддержали увлечение внучки и нашли ей наставницу — Анну Дикареву, художника-модельера сценического костюма. Она помогла девочке воплотить фантазии в жизнь, и уже в 10 лет Каролина представила свою первую коллекцию. Ткани для нее юный дизайнер нашла в старинном сундуке прабабушки.
Девочка говорит, что каждый лоскут хранит свою историю и ей хотелось вдохнуть в него новую жизнь. Она успешно прошла отбор на конкурс «Золотая молния», а также приняла участие в масштабных показах, где ее оценили профессионалы. Но шитьем Каролина не ограничивается, она выступает на сцене вместе с мамой-певицей.
«Я хочу туда, где царит строгая классика, стиль бохо и эстетика. Туда, где коллекции представляют мастера и молодые дизайнеры из России, Китая, Индии, Бразилии, Турции, ЮАР и других стран», — рассказывает она о своих планах.
Каролина мечтает представить свои работы на неделе моды в столице. Наставница верит в ее потенциал и считает, что девочка может стать настоящим кутюрье.
Каролина растет в творческой семье: мама — певица, бабушки — архитектор, дизайнер интерьеров и креативный PR-продюсер. Девочка совмещает уроки, подготовку к показам, вокальные репетиции и изучение истории костюма. У нее очень плотный график, но она справляется, потому что любит свое дело.