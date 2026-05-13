Вторую атаку БЛПА отразили в Нижегородской области 13 мая

Дежурные средства ПВО отразили вторую за сутки атаку беспилотников в Нижегородской области, сообщает Минобороны России.
Напомним, что первая атака БПЛА была с 7:00 до 09:00. В это время ПВО перехватила и уничтожила 26 вражеских беспилотников на территории России, а том числе в Нижегородской области.
Вторую атаку отразили с 9:00 до 14:00, уничтожив 53 украинских БПЛА в 12 субъектах страны, в том числе в Нижегородской области. О количестве дронов, атаковавших регион, не сообщается.
