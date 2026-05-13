Суд взыскал с Арзамасского водоканала более 10 млн рублей за вред природе

Предприятие не платило за негативное воздействие на окружающую среду два года.

Источник: Комсомольская правда

«Арзамасский водоканал» заплатит более 16 миллионов рублей за то, что в течение двух лет — 2022-го и 2023-го — не вносил плату за негативное воздействие на окружающую среду. Такое решение вынес Арбитражный суд Нижегородской области, поддержав иск Росприроднадзора. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Предприятие исправно подавало декларации о плате за НВОС, в которых указывало, что размещает отходы, в том числе хранит их дольше 11 месяцев. Однако саму плату за это не начисляло и в бюджет не переводило. Когда Росприроднадзор подал в суд, долг за 2023 год коммунальщики оперативно закрыли, а вот задолженность за 2022 год так и повисла.

Рассмотрев материалы, суд полностью согласился с доводами Росприроднадзора. В итоге с организации взыщут всю сумму задолженности за 2022 год — более 10,3 миллиона рублей, а также пени за несвоевременное внесение платы за оба года в размере свыше шести миллионов рублей.