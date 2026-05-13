Суд защитил пенсионерку от мошеннического кредита в Волгограде

Как выяснилось, пожилая жительница Кумылженского района получила звонок от неизвестных. Мошенники представились сотрудниками, которые якобы предотвращают взлом ее аккаунта на портале госуслуг. Под этим предлогом они выманили у женщины личные данные. После этого на ее имя оформили кредит на внушительную сумму — 111 тысяч рублей, а деньги перевели на счет третьего лица.