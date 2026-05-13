Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У «Нижполиграфа» в Нижнем Новгороде построят 9-этажную гостиницу

Проект отеля на 235 номеров с подземной парковкой вынесли на общественные обсуждения, которые продлятся до 22 мая.

В районе улиц Ульянова, Нестерова и Ковалихинской планируется возвести девятиэтажный гостиничный комплекс. Об этом сообщили в документации, опубликованной для общественных обсуждений на сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Инвестором проекта выступает ООО «Пять звезд». Гостиница общей площадью более 14,5 тысячи кв. метров рассчитана на 235 номеров. Комплекс будет включать в себя подземную парковку, а общая вместимость стоянок составит 83 машино-места. Реализовать проект планируют в одну очередь.

Перед началом строительства инвестору необходимо расселить и снести два дома по улице Нестерова. Подготовительные мероприятия, включая инженерные изыскания и разработку мер по сохранению объектов культурного наследия, планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что застройщику гостиницы на Большой Покровской выдали предостережение.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше