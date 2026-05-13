У «Нижполиграфа» в Нижнем Новгороде построят 9-этажную гостиницу

В районе улиц Ульянова, Нестерова и Ковалихинской планируется возвести девятиэтажный гостиничный комплекс. Об этом сообщили в документации, опубликованной для общественных обсуждений на сайте мэрии Нижнего Новгорода.
Инвестором проекта выступает ООО «Пять звезд». Гостиница общей площадью более 14,5 тысячи кв. метров рассчитана на 235 номеров. Комплекс будет включать в себя подземную парковку, а общая вместимость стоянок составит 83 машино-места. Реализовать проект планируют в одну очередь.
Перед началом строительства инвестору необходимо расселить и снести два дома по улице Нестерова. Подготовительные мероприятия, включая инженерные изыскания и разработку мер по сохранению объектов культурного наследия, планируется завершить до конца 2026 года.
