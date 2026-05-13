В Екатеринбурге изменят схему трех маршрутов общественного транспорта. 16 мая изменения коснутся автобуса № 94. Он перестанет ходить до остановки «УрФУ» — его перенаправят до остановки «Вишневой».
По ходу следования на маршруте введут такие остановки, как «Уралобувь», «Мира» и «Педагогическая». Новый маршрут будет выглядеть так: Вишневая — Гагарина — Библиотечная — Мира — Малышева — Владимира Высоцкого — Конструкторов — Владимира Высоцкого — автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ.
С 1 июня будет изменен маршрут автобуса № 44. С этого дня он будет заезжать на остановку «Больница № 36». От остановочного пункта «микрорайон Компрессорный» автобус проследует по улицам Латвийская — Центральная — Локомобильная — Новая — Латвийская — Эстонская — Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — ЭКСПО-бульвар — Кольцовский тракт — Объездная дорога — Белинского — Шварца.
— с 1 августа троллейбус № 28 перестанет заезжать на остановки «Микрорайон Европейский», «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Академика Сахарова». «Павла Шаманова», «Академический микрорайон», «Двинская», «Барвинка», — сообщили в мэрии.
Вместо этого троллейбус будет останавливаться на остановках «Кольцевая» и «Храм Святого князя Владимира». Измененный маршрут проследует по улицам Щорса — Амундсена — Краснолесья — Чкалова — Академика Сахарова — Амундсена.