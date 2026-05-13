Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге изменят схему трех маршрутов общественного транспорта

В Екатеринбурге изменят маршруты у двух автобусов и одного троллейбуса.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге изменят схему трех маршрутов общественного транспорта. 16 мая изменения коснутся автобуса № 94. Он перестанет ходить до остановки «УрФУ» — его перенаправят до остановки «Вишневой».

По ходу следования на маршруте введут такие остановки, как «Уралобувь», «Мира» и «Педагогическая». Новый маршрут будет выглядеть так: Вишневая — Гагарина — Библиотечная — Мира — Малышева — Владимира Высоцкого — Конструкторов — Владимира Высоцкого — автодорога на Новосвердловскую ТЭЦ.

С 1 июня будет изменен маршрут автобуса № 44. С этого дня он будет заезжать на остановку «Больница № 36». От остановочного пункта «микрорайон Компрессорный» автобус проследует по улицам Латвийская — Центральная — Локомобильная — Новая — Латвийская — Эстонская — Сибирский тракт — Новосинарский бульвар — 100-летия Уральского университета — ЭКСПО-бульвар — Кольцовский тракт — Объездная дорога — Белинского — Шварца.

— с 1 августа троллейбус № 28 перестанет заезжать на остановки «Микрорайон Европейский», «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Академика Сахарова». «Павла Шаманова», «Академический микрорайон», «Двинская», «Барвинка», — сообщили в мэрии.

Вместо этого троллейбус будет останавливаться на остановках «Кольцевая» и «Храм Святого князя Владимира». Измененный маршрут проследует по улицам Щорса — Амундсена — Краснолесья — Чкалова — Академика Сахарова — Амундсена.