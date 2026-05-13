Куда пойти в «Ночь музеев — 2026» в Нижнем Новгороде

16 мая Нижегородская область присоединится к масштабной федеральной акции «Ночь музеев — 2026». В этом году главной темой выбрано слово «Родное», что тесно связано с Годом единства народов России.
В Нижнем Новгороде в акции задействовуют более 60 площадок. Основные события пройдут с 16:00 до 22:00, вход в большинство музеев — бесплатный.
Как пройдёт Ночь музеев в Нижегородском кремле в 2026 году.
Кремль — сердце Нижнего и одна из главных площадок «Ночи». Вход туда свободный с 17:00 до 22:00.
Открыты для посещения:
филиалы музея-заповедника: Усадьба Рукавишниковых (6+), Технический музей (12+), Игрушечный музей, выставка «Код Орлова» (6+).
Манеж: Выставка «Собор Святых» (6+).
Кремлевская стена: летний круговой маршрут открыт до 21:00 (вход — до 20:00).
События у Дмитриевской башни (доступны без предварительной регистрации):
17:00−20:00 — игра-ходилка «Великий Волжский путь» (6+).
17:00, 18:30, 20:00, 21:30 — лекция к 130-летию музея «Дмитриевская башня. Крепость. Архив. Музей» (6+).
17:30, 19:00 — ботаническая экскурсия «Хвойные стражи Кремля» (6+).
17:30−18:45 — интерактивная программа «Археология: от раскопа до музея» (12+).
17:30−18:45 — экскурсия «Без лести предан» (6+).
20:00, 21:00 — ночные экскурсии с фонарями по выставке «Град на усть Оки» (6+).
Музыка:
18:00−20:00 — концерт во дворике «Кладовки» (ул. Большая Покровская, 8).
Ночь музеев в Нижегородском государственном художественном музее в 2026 году.
Нижегородский художественный музей готовит для акции перформансы и музыкальные битвы.
НГХМ | Русское искусство (Кремль, корп. 3).
17:00 — «Битва оркестров» на площади перед музеем.
18:00 —21:00 — творческие перформансы от Молодёжного клуба.
НГХМ | Зарубежное искусство (Дом Сироткина, Верхне-Волжская наб., 3).
18:00 — концерт оркестра народных инструментов (12+);
18:00−21:00 — театрализованный перформанс «Ожившие картины» (6+).
Спектакль в дворике Дома Сироткина: «Изабелла, или горшок с базиликом». Сеансы: 18:00, 19:15, 20:30. Нужна регистрация на сайте.
НГХМ | Искусство XX века (пл. Минина, 2/2):
19:00 — концерт вокальной музыки и выступление студии «Музеатриум» (12+).
Ночь музеев 2026 в нижегородском Арсенале.
Центр современного искусства работает с 12:00 до 00:00. Вход на выставки «Вечное барокко» (0+) и «Вокруг импрессионизма» (0+) свободный.
Выставки и активности: посещение экспозиций (12:00−00:00, 0+), дворовые игры (12:00−15:00, 0+), скетч-встреча «Родной свет» (15:00−18:00).
Для детей и подростков: мастер-класс «Узелок на память» (13:00−15:00, 0+), арт-медиации (14:00−16:00) (14+), программа «Уточки» (15:00−16:00, 6+).
Образование и мастер-классы: лекции ученых о книгах (12:00−14:00), экскурсии «Детские истории» (14:00 и 17:00), мастер-класс по коллажу (15:00−17:00, 6+), обучение жестовому языку (16:00−17:00, 0+).
Вечерняя программа: кинофестиваль «Кино без барьеров» (21:00−22:00), диджей-сет (22:00−23:00, 0+).
Ночь Музеев в Царском павильоне и Музее фотографии в Нижнем Новгороде в 2026 году.
Здесь самые редкие локации и самые необычные форматы.
Императорский железнодорожный павильон (пл. Революции): посещение интерьеров XIX века и осмотр редкого паровоза. Группы в 19:00 и 20:30. Важно: регистрация по телефонам 248−81−50 (на 19:00) и 248−60−10 (на 20:30).
Русский музей фотографии (Пискунова, 9а): свободный вход с 17:00. Мастер-классы по цианотипии (16:00, 18:00) (6+), экскурсии «Фотобайки» (12+) и лекция Ольги Клевер (19:30, 12+).
Ночь музеев в библиотеках и литературных музеях Нижнего Новгорода в 2026 году.
Ленинская библиотека (Варварская, 3): экскурсии в Музей книги и хранилище периодики (каждые 45 минут, 6+), антилекторий «Книжные редкости» (с 16:00, 12+);
музей Н. А. Добролюбова: лекция о словаре Даля (18:00, 12+), экскурсии по усадьбе и танцы в саду (12+);
Домик Каширина: мастер-классы по народным куклам (16:00, 17:00, 6+), видеопроект «Читай “Детство” на родном» (21:00, 0+).
Музей-квартира Горького: программа «Чехов и Горький» (0+), мастер-класс «Сохрани родное» (18:00, 6+), лекция о киномузыке (19:00, 6+). Запись по тел. 436−16−51.
Программа Ночи музеев 2026 в муниципальных образованиях Нижегородской области.
Нижегородский филиал Музея-заповедника А. С. Пушкина «Болдино»: экскурсии о Пушкине, мастер-класс по куклам-вырезанкам, чтение стихов на туркменском языке (19:00, 6+).
Арзамас: исторический квест «Тайны старого города» (18:00). Запись: +7 (987) 752−85−74. (0+).
Семёнов: пешеходная экскурсия «Семёнов купеческий» (15:30), МК по росписи матрешек (19:00) и чайная церемония (0+).
Чкаловск: пионерская линейка в музее Чкалова (21:00) и экскурсии «Запахи детства» в центре «Вираж».
Павлово: экскурсии по Музею ножа и вечер инструментальной музыки (17:00).
Как попасть на «Ночь музеев» в Нижнем Новгороде в 2026 году?
Для большинства событий акции требуется предварительная регистрация на официальном сайте ночьмузеев.рф или через соцсети площадок.
В программе возможны изменения, уточняйте время перед выходом!