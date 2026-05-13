С начала года аграрии Башкирии закупили более 640 единиц новой техники

Среди них — тракторы, зерноуборочные комбайны и посевное оборудование.

Сельхозтоваропроизводители Башкирии с января 2026 года приобрели 643 единицы оборудования. Обеспечение сельского хозяйства современной техникой и оборудованием является одной из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

В частности, аграрии региона закупили 114 тракторов, 37 зерноуборочных комбайнов, более 170 единиц почвообрабатывающей и посевной техники, а также другое оборудование. Наибольший объем закупок техники отмечен в хозяйствах Стерлитамакского, Мелеузовского и Кармаскалинского районов.

«Несмотря на непростые экономические условия, сельхозтоваропроизводители Башкортостана продолжают системную работу по обновлению техники — ежемесячный объем остается на уровне миллиард рублей в месяц. Это ключевой фактор повышения производительности. Существенный вклад в эту работу вносит сотрудничество с Росагролизингом», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.