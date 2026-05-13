Из Красноярска в Казахстан отправят почти 4 тонны папоротника

Красноярские специалисты проверили 3,4 тонны побегов папоротника, которые подготовили для отправки в Казахстан. Исследования провели в лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
С начала года в учреждение поступили четыре образца продукции. Специалисты проверяли папоротник на соответствие фитосанитарным требованиям страны получателя.
«В этом году к нам поступило четыре образца побегов папоротника на исследования для установления фитосанитарного состояния продукции. Проведены энтомологические и гербологические испытания на наличие вредителей и сорняков», — отметила главный специалист отдела карантина Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анастасия Алексеева.
По итогам исследований вся продукция соответствует необходимым требованиям. Заказчику выдали заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.
В Красноярском крае растут разные виды папоротников. Их заготовкой и переработкой занимаются местные жители и предприятия. Папоротник считается одним из региональных продуктов края и ценится не только в России, но и за рубежом. Перед продажей и отправкой на экспорт его проверяют в аккредитованной лаборатории.
Для сравнения, в 2025 году специалисты исследовали 2,9 тонны побегов папоротника. Самым распространенным видом считается орляк обыкновенный. Его молодые побеги используют в кулинарии, особенно в восточной кухне. По вкусу они напоминают белые грибы. Папоротник солят, маринуют, сушат, фасуют в вакуум, а также тушат, жарят, замораживают и добавляют в салаты. Продукт содержит витамины и микроэлементы.