Безработные жители города Канаш в Чувашии прошли тренинг по самореализации

Практический тренинг «Новый взгляд» провели в центре занятости города Канаш в Чувашии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.
Занятие провела психолог учебно-методического центра «Аспект» Наталия Вишневская. Безработные граждане учились анализировать влияние внешних факторов на свою самореализацию, выявлять внутренние барьеры и трансформировать ограничивающие убеждения. Отдельное внимание было уделено визуализации успешного трудоустройства и отработке навыков самопрезентации.
Результат работы в группе не заставил себя ждать. По итогам программы соискатели отметили заметный рост мотивации и готовность активно применять полученные стратегии на практике.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.