На Ямале завершилась профильная школа студенческих отрядов «СОединение»

Обучение и подготовка 150 юных ямальцев состоялись на базе регионального центра «Авангард» в Ноябрьске. Все они прошли аттестацию по пройденным темам. Они будут трудоустроены в летний период. Соответствующие заявки направлены в разные регионы России, в том числе — на Черноморское побережье, где отряды сферы сервиса получат возможность пройти практику и подготовиться к работе в качестве высококвалифицированных специалистов.