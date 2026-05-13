На Ямале завершилась профильная школа студенческих отрядов «СОединение»

Учащиеся колледжей и старшеклассники Ямало-Ненецкого автономного округа прошли обучение в профильной школе студенческих отрядов «СОединение», сообщили в департаменте молодежной политики региона. Организация подобных курсов отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Обучение и подготовка 150 юных ямальцев состоялись на базе регионального центра «Авангард» в Ноябрьске. Все они прошли аттестацию по пройденным темам. Они будут трудоустроены в летний период. Соответствующие заявки направлены в разные регионы России, в том числе — на Черноморское побережье, где отряды сферы сервиса получат возможность пройти практику и подготовиться к работе в качестве высококвалифицированных специалистов.
Студенты педагогических направленностей станут вожатыми в ямальских пришкольных лагерях и патриотических заездах Летней Школы Ямолод в Ноябрьске, а участники медицинских отрядов отправятся на всероссийские трудовые проекты в качестве младшего медицинского персонала. В то же время бойцы строительного направления будут помогать на строительных площадках страны, а школьники будут работать в подростковых трудовых отрядах Ямала.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.