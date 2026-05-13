В городе Камышлове Свердловской области начался ремонт тепловых сетей

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на тепловых сетях в городе Камышлове Свердловской области, сообщили в администрации Камышловского городского округа.
Реконструкция затронет около 3 км сетей. Специалисты уже приступили к капитальному ремонту участка от газовой котельной по адресу улица Строителей, 1 до дома № 62 на той же улице. Также работы запланированы на тепловых сетях между котельной «Инженерный центр» на улице Советской и газовой котельной «Стадион» на улице Энгельса. Срок окончания всех работ — 31 декабря.
Замена изношенных тепловых сетей позволит сократить потери энергоресурсов и повысить устойчивость системы теплоснабжения в зимний период. Снижение аварийности и улучшение параметров подачи тепла создадут более комфортные условия для проживания граждан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.