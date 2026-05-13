Сын скончавшегося бизнесмена возглавил крупнейшую стройкомпанию региона

Новый генеральным директором АО «Нью-Граунд» назначен Василий Старцев. Соответствующая запись появилась в «СПАРК-Интерфакс» вчера.

АО «Нью-Граунд» — одна из крупнейших в регионе строительных организаций, специализирующаяся на фундаментах и подземных сооружениях. Выручка компании в 2025 году составила 10,6 млрд руб., чистая прибыль — 235,3 млн руб.

Напомним, прежний владелец 52% акций АО и гендиректор компании Юрий Старцев скончался 27 июля прошлого года. Управляющим ООО «Нью-Граунд» стал его сын Василий Старцев. Он возглавил еще одно предприятие группы — АО «Карьер».