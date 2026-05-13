В Ростовской области из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

По данным ростовского Гидрометцентра, 13 мая с 15:00−18:00 и до конца суток, а также в течение суток 14, 15 и 16 мая местами в Ростовской области ожидаются: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
В ведомстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными.
