В Алнашском районе Удмуртии 144 пожилых человека прошли диспансеризацию

Возможностью пройти диспансеризацию с начала 2026 года воспользовались 144 пожилых жителя Алнашского района Удмуртии. Организация профосмотров является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации муниципалитета.
Сотрудники филиала Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения в Алнашском районе помогают гражданам 65 лет и старше, проживающим в сельской местности, доехать до районной больницы для прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. В январе-апреле они организовали уже 24 выезда. В сопровождении фельдшера пожилые граждане едут до медучреждения и проходят необходимые процедуры.
«Доставка пожилых граждан в медучреждения имеет большое значение для жителей отдаленных сельских поселений, ведь не каждый имеет возможность доехать на своем автотранспорте, и многим необходимо сопровождение», — отметили в администрации Алнашского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.