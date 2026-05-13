Жители Богородского округа возмущены вырубкой больших корабельных сосен

По информации жителей, их вырубают в селе Каменки.

Источник: Время

Большие корабельные сосны вырубают в селе Каменки Богородского округа. С такой жалобой обратилась к губернатору Глебу Никитину на его странице в соцсети «Вконтакте» местная жительница Елена Серебрякова.

«Глеб Сергеевич, дайте поручение профильным ведомствам провести проверку законности вырубки, — просит он. — В селе с населением несколько тысяч человек ничего не делается! Нет ни тротуаров, проблемы со светом! Зато активно продают обанкроченные поля и вырубают лес!».

Ответ на обращение дала администрация Богородского округа:

«В данном месте располагаются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, находящиеся в частной собственности. 13.05.2026 г. будет проведено обследование территории на предмет наличия признаков нарушений действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды».

Напомним, предпринимателя, заготовившего древесину сверх нормы, осудят в Нижегородской области.