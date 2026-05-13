Арзамасский водоканал заплатит более 16 млн рублей за ущерб природе

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Росприроднадзора, обязав ООО «Арзамасский водоканал» выплатить свыше 10 миллионов рублей. Эта сумма представляет собой долг за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2022 и 2023 годы. Информацию об этом распространили в пресс-службе межрегионального управления надзорного ведомства.
Ранее предприятие подавало декларации по плате за НВОС за указанные отчетные периоды. В документах отмечалось, что компания размещала и хранила определенные виды отходов более 11 месяцев. Однако, несмотря на это, необходимые платежи за данные действия не были рассчитаны и перечислены в установленном порядке.
Оплату за НВОС за 2023 год «Арзамасский водоканал» произвел только после того, как Росприроднадзор инициировал судебное разбирательство. Задолженность за 2022 год компания самостоятельно не погасила.
В ходе рассмотрения дела суд согласился с доводами Росприроднадзора. В итоге с водоканала будет взыскана полная сумма задолженности за 2022 год, превышающая 10,3 миллиона рублей. Кроме того, предприятию предстоит уплатить пени за два года просрочки платежей, которые составили более 6 миллионов рублей.
