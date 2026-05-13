«Место с живой душой». Директор «Зюраткуля» рассказал об уникальном нацпарке

Александр Решетов рассказал chel.aif.ru об особенностях парка, уникальном животном мире и задачах по развитию неповторимого природного объекта.
Надежда Уварова, chel.aif.ru: — Александр, скажите, пожалуйста, в первую очередь несколько слов о Зюраткуле как уникальном объекте природы. Что он лично для вас?
Александр Решетов: —Зюраткуль — это настоящее природное достояние не только Южного Урала, но и всей страны. Здесь, в окружении живописных хребтов, лежит самое высокогорное озеро региона — своего рода уральское море на высоте 724 метра над уровнем моря. Уникальный горно-таёжный ландшафт, реликтовые леса, редкие виды растений и животных — всё это формирует особый мир, где природа сохранила свою первозданную силу.
Для меня это место с живой душой, в которое влюбляешься раз и навсегда.
— В чём вы, как новый руководитель, видите главное предназначение национального парка?
— Главное предназначение национального парка — это сохранение природного наследия для будущих поколений и одновременно создание условий для цивилизованного, познавательного туризма. Мы обязаны держать баланс: не закрывать природу от людей, но и не допускать разрушительного воздействия. Экологическое просвещение, научная деятельность и ответственный отдых — три столпа, на которых должна строиться работа.
Сегодня мы возвращаемся к этим базовым ценностям, чтобы соответствовать статусу федеральной особо охраняемой природной территории.
— Какие новые задачи вы ставите в работе в напцпарке Зюраткуль?
— В работе национального парка я выделил для себя три ключевых направления, по которым уже идёт спокойная, планомерная работа.
Первое — наведение правового порядка. По базовому образованию я юрист, и для меня крайне важно, чтобы всё — от учёта материалов до любого строения на территории — находилось в прозрачном правовом поле. Сейчас мы последовательно приводим в норму то, что долгое время оставалось без должного внимания: закрываем пробелы в документации, разбираемся с самовольными постройками, наводим порядок в бухгалтерии.
Второе — ответственное отношение к кадрам и безопасности территории. Я много лет работал в муниципальном управлении, руководил учреждением, предоставляющим услуги жителям, и хорошо понимаю: порядок начинается с людей и с их честного отношения к делу. В парке мы перевели охрану на круглосуточный режим, потому что природа не может ждать утра. Провели кадровый аудит и тихо, без публичного шума, расстались с теми, чьё присутствие несовместимо с природоохранной миссией.
Третье — создание достойной и душевной инфраструктуры гостеприимства. Я давно и всерьёз связан со сферой туризма: входил в комитет Российского союза туриндустрии, работал вице-президентом Уральской ассоциации туризма, возглавлял агентство по развитию туризма. Но сейчас, заходя в парк, я оставил все эти посты, чтобы полностью сосредоточиться на главном — возрождении Зюраткуля.
Для меня туризм — это не погоня за цифрами, а уважение к человеку, который едет к нам за тишиной и красотой. И когда я вижу уставшие базы отдыха или перекошенный визит-центр, я воспринимаю это как задачу, которую мы будем решать шаг за шагом, с заботой о госте.
Что касается предыдущего пути, я прошёл его от юриста-практика до руководителя, отвечавшего за социальное развитие целой территории. Много лет занимался общественной работой: избирался в районное собрание депутатов, возглавлял Общественную палату. Но перед приходом в национальный парк я также сложил и эти полномочия. Это было принципиальное решение: директор парка не должен делить внимание и не должен давать поводов для подозрений в конфликте интересов.
Сегодня всё моё время и все силы принадлежат одному делу — сохранению и развитию Зюраткуля.
— Сейчас, в летние каникулы, на природу отправится большое количество отдыхающих. Расскажите, пожалуйста, правила посещения Зюраткуля и вообще поведения человека на природе.
— Зюраткуль — это территория с особым статусом, и мы просим гостей относиться к нему бережно. Основные правила просты и универсальны: находиться на территории парка можно только по разрешению или путёвке, передвигаться по оборудованным маршрутам, не заходить в заповедные зоны.
Важно соблюдать тишину, не беспокоить животных, не рвать растения, не оставлять мусор, не приезжать на территорию с собаками любых пород. Костры разрешены только в специально отведённых местах. Мы стараемся сделать правила максимально понятными и удобными для законопослушных туристов, при этом жёстко пресекаем попытки нанести вред природе.
— Что нельзя делать при посещении парка и природных объектов? Какие есть штрафы и за что?
— Запреты стандартные для всех особо охраняемых природных территорий, и они продиктованы исключительно заботой о сохранении экосистем.
Категорически нельзя: передвигаться на автомобилях вне дорог общего пользования, рубить деревья, разводить костры в неположенных местах, засорять территорию, охотиться, ловить рыбу запрещёнными способами, собирать краснокнижные растения, разрушать геологические обнажения. Административная ответственность за такие нарушения предусмотрена КоАП РФ, штрафы для физических лиц варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей в зависимости от тяжести нарушения, а в ряде случаев может наступать и уголовная ответственность.
Мы не стремимся наказывать рублём ради наказания — наша цель предотвратить ущерб. Но когда предупреждения не действуют, реагируем строго в рамках закона.
— Александр, кто обитает в Зюраткуле? Наверняка это краснокнижные и редкие животные?
— Животный мир Зюраткуля очень богат. На территории парка зафиксировано более 40 видов млекопитающих: это лось, медведь, рысь, волк, лисица, заяц-беляк, куница, норка, выдра и многие другие. Орнитофауна представлена почти полутора сотнями видов птиц, среди которых есть настоящие жемчужины: беркут, орлан-белохвост, сапсан, чёрный аист, филин. В озере водится реликтовая популяция сига.
Из краснокнижных видов, занесённых в Красную книгу России и Челябинской области, у нас встречаются европейская норка, речная выдра, беркут, сапсан, филин, из растений — венерин башмачок настоящий, надбородник безлистный и многие другие.
Точные цифры учётов мы регулярно актуализируем, сейчас завершаем обработку данных зимних маршрутных учётов.
— Какие туристические услуги, тропы и направления предлагает сейчас Зюраткуль? Чем гордится парк?
— Мы предлагаем несколько категорий маршрутов — от несложных прогулочных до походов выходного дня. Самые популярные: экотропа «Малая медвежья» на хребет Зюраткуль, радиальные выходы к скальным останцам, экотропа «Тайны озера» по лесу и по береговой линии. В летнее время работает визит-центр «У горы», где можно получить информацию, приобрести сувениры, отдохнуть.
Постепенно обновляем инфраструктуру гостеприимства, чтобы соответствовать ожиданиям современных туристов. Чем мы по-настоящему гордимся — так это сочетанием величественной природы и того духа спокойствия, который здесь ощущает каждый.
Зюраткуль не оглушает, он открывается постепенно, и гости уезжают с желанием вернуться. Наша задача — сохранить это ощущение и сделать отдых более комфортным и безопасным, не меняя сути парка.