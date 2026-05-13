Нижегородцы снова остались без мобильного интернета 13 мая

Выйти в Сеть нельзя во всех районах Нижнего Новгорода.

Источник: Живем в Нижнем

13 мая в Нижнем Новгороде вновь пропал мобильный интернет. С проблемой доступа в сеть столкнулись читатели и редакция сетевого издания «Живем в Нижнем».

Мобильный интернет пропал во всех районах города.

Напомним, утром 13 мая ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Нижегородской области. Кроме того, ВСУ атаковали еще несколько регионов России — над территорией страны было сбито 26 дронов.

Из-за атаки БПЛА в нижегородском аэропорту вводили ограничения на полеты. Ввиду этого в воздушной гавани были задержаны 12 авиарейсов. Уже в 11:40 стало известно, что в аэропорту отменили план «Ковер».

