Пассажир устроил потоп в самолете Red Wings, летевшем в Грузию

Пассажир Superjet 100 авиакомпании Red Wings случайно оторвал ручку крана в туалете, что привело к потопу в хвостовой части лайнера. Экипаж принял решение экстренно вернуться в Москву.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Patrick Konior/CC0

Лайнеру Superjet 100 авиакомпании Red Wings с 64 людьми на борту пришлось экстренно возвращаться в Москву. Причиной стал внезапный потоп в хвостовой части воздушного судна, который спровоцировал один из пассажиров.

Как сообщает «База», инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Находясь в туалете, мужчина случайно оторвал ручку крана, и из-за сильного напора вода начала заливать служебное помещение в хвосте самолета. Бортпроводникам удалось перекрыть воду, однако экипаж принял решение не продолжать полет и развернул лайнер обратно в Москву.

После вынужденной посадки специалисты устранили повреждения, и лайнер был снова допущен к полетам. По предварительным данным, ущерб от действий виновника инцидента оценивается примерно в один миллион рублей.