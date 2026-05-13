Пассажир устроил потоп в самолете Red Wings, летевшем в Грузию

Как сообщает «База», инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Находясь в туалете, мужчина случайно оторвал ручку крана, и из-за сильного напора вода начала заливать служебное помещение в хвосте самолета. Бортпроводникам удалось перекрыть воду, однако экипаж принял решение не продолжать полет и развернул лайнер обратно в Москву.