На старинном кладбище в районе Юбилейной открыли мемориальную доску в честь воинов-евреев, штурмовавших Кёнигсберг

В среду, 13 мая, на территории старинного кладбища в районе улицы Юбилейной открыли мемориальную доску. Памятный знак посвящён евреям, воевавшим в советской армии во время Великой Отечественной войны. Подробности «Клопс» рассказали представители калининградской еврейской общины.
Мемориальный знак установлен в память о евреях — участниках Восточно-Прусской операции и штурма Кёнигсберга. Как отметил главный раввин региона Давид Шведик, памятник посвящён не только воинам, похороненным на Юбилейной, но и всем, кто нашёл свой последний приют на территории современной Калининградской области.
Установку доски и издание специальной брошюры инициировала еврейская община. На плите выбита надпись на русском языке и иврите: «Да будет благословенна память евреев, воинов Красной Армии, сражавшихся в боях Восточно-Прусской операции 1944−1945 годов». Ниже расположена цитата из книги пророка Иеримиягу (Иеремии): «Каждый раз, когда я говорю о нём, я помню о нём».
На открытии побывали и представители других конфессий: например, глава местной мусульманской общины Явер Анвер Оглы Гусейнов и старший пастор Церкви «Слово жизни» Геннадий Лазарев. Со стороны вооружённых сил церемонию посетил вице-адмирал, глава калининградской организации ветеранов ВМФ Александр Бражник. С речью выступил писатель и переводчик Виктор Шапиро.
Главный раввин Калининградской области прочитал над мемориальной доской особую поминальную молитву. По традиции были зажжены три свечи: во славу Всевышнего, в память всех жертв войны и в честь солдат-освободителей. Члены общины возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Заслуженный артист России Зиновий Разу по традиции исполнил музыку на скрипке.
То, что доску решили открыть именно 13 мая, имеет собственный смысл. В синагоге напомнили, что еврейский календарь отличается от привычного григорианского. Так, 9 мая 1945 года соответствовало 26 ияра 5705 года — в эту дату теперь отмечают День спасения и освобождения.
«26 Ияра — дата, которая духовно объединяет все еврейские общины России в светлой памяти о спасении народа от угрозы полного уничтожения в годы Второй мировой войны», — заявили в общине.
Сейчас 26 ияра выпало на 13 мая — в этот день и состоялась церемония.
В разговоре с «Клопс» главный раввин также напомнил, что на Юбилейной уже есть захоронения евреев, погибших в годы Первой мировой войны, и посвящённая им памятная табличка. Идея воздать дать уважения советским солдатам стала логичным продолжением работы, направленной на сохранение исторической памяти.
В ноябре кладбище на Юбилейной торжественно открыли после ремонта.