На старинном кладбище в районе Юбилейной открыли мемориальную доску в честь воинов-евреев, штурмовавших Кёнигсберг

Установку доски и издание специальной брошюры инициировала еврейская община. На плите выбита надпись на русском языке и иврите: «Да будет благословенна память евреев, воинов Красной Армии, сражавшихся в боях Восточно-Прусской операции 1944−1945 годов». Ниже расположена цитата из книги пророка Иеримиягу (Иеремии): «Каждый раз, когда я говорю о нём, я помню о нём».