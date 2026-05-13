В Котовске Тамбовской области укоренили 8 тысяч саженцев сосны

Восемь тысяч саженцев сосны укоренили на территории города Котовска в Тамбовской области. Мероприятие стало частью акции «Сад памяти», организованной в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
Участниками события стали более 60 человек. Они высадили новые деревья на территории Котовского участкового лесничества.
«Участники акции идут по стопам главы региона Евгения Первышова, который также принимал участие в подобных посадках. Уверен, что высаженные сегодня саженцы, как и деревья, посаженные нами ранее, вырастут крепкими и высокими», — отметил глава Котовска Алексей Плахотников.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.