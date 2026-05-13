Ливни и штормовой ветер до 25 м/с ожидаются в Ростовской области с 13 по 16 мая

Местами по Ростовской области до конца суток 13 мая, а также в течение суток 14, 15 и 16 мая возможны сильные грозовые дожди с градом и ветром до 20−25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, предупреждают в региональном управлении МЧС.
Во время стихии лучше находиться в помещении. Если ливень и ветер застанут на улице, нельзя идти рядом с деревьями, легкими конструкциями и вывесками. Также нельзя подходить близко к витринам и оборванным проводам.
При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. При любых происшествиях следует звонить по номерам «101» или «112».
