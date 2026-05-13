На Дону районного главврача заподозрили оформлении больничного за взятку

Главного врача районной больницы в Ростовской области заподозрили в получении взятки за оформление фиктивного больничного. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.