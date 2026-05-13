Госдума приняла закон о списании долгов участников СВО

ГД приняла закон о списании долгов участников СВО, заключивших контракт с 1 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.

Документ внесен группой депутатов из разных фракций. Он направлен на поддержку новых участников СВО и членов их семей.

Действующее законодательство позволяет списать просроченные долги по кредитам участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 декабря 2024 года, а также их супругов. Речь идет об обязательствах, не превышающих в совокупности 10 миллионов рублей, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и (или) выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист.

Новый закон освобождает участников СВО, заключивших контракт не ранее 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, и их супругов от кредитных обязательств при условии, что до этой даты вступило в силу решение суда о взыскании задолженности и (или) выдан либо предъявлен к исполнению исполнительный лист. При этом, как и сейчас, объем таких обязательств не должен превышать в совокупности 10 миллионов рублей.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.