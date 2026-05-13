С начала года на Ставрополье провели более 50 профтуров для школьников

Кадровый центр Ставропольского края с начала 2026 года организовал более 50 профтуров для старшеклассников в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Около тысячи школьников побывали на разных предприятиях региона — заводах, в IT-компаниях, больницах и медицинских центрах, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, в санаториях. Им рассказывали о потребности рынка труда в регионе, уровнях зарплат, учебных заведениях края, где можно получить соответствующее образование, а также о возможностях портала «Работа России», программах целевого обучения.
«За этот год кадровый центр помог более чем пяти тысячам школьников задуматься о будущем: провели тренинги, профориентационные игры, профтуры. Больше всего ребятам, конечно, нравятся профтуры — там они могут заглянуть на настоящее производство, увидеть, чем занимаются специалисты разных профессий, поучаствовать в мастер-классах», — поделилась директор краевого кадрового центра Виктория Полюбина.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.