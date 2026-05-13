С начала года на Ставрополье провели более 50 профтуров для школьников

Около тысячи школьников побывали на разных предприятиях региона — заводах, в IT-компаниях, больницах и медицинских центрах, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, в санаториях. Им рассказывали о потребности рынка труда в регионе, уровнях зарплат, учебных заведениях края, где можно получить соответствующее образование, а также о возможностях портала «Работа России», программах целевого обучения.