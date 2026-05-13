Региональный чемпионат «Воздушно-инженерная школа» прошел в Прикамье

Аэродром «Мыльники» в Пермском крае 6 мая стал площадкой для регионального чемпионата «Воздушно-инженерная школа». Соревнования были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Пермский региональный чемпионат «Воздушно-инженерная школа» — это инженерно-техническое состязание, включающее в себя несколько последовательных этапов, затрагивающих дисциплины, связанные с вопросами математики, физики, электромеханики, механики, разработки и создания экспериментальных моделей ракет-носителей. Мероприятие является отборочным этапом одноименного всероссийского чемпионата.
На аэродроме были произведены пуски моделей ракет-носителей учащихся Космоквантума детского технопарка «Кванториум Фотоника». Также пробные пуски своих моделей провели обучающиеся центра дополнительного образования детей «Дар».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.