«Решил, что видит соперника»: в Калининградском зоопарке рассказали, как спасали упавшего в бассейн лося

Лося погрузили в машину и отвезли в лесополосу под Калининградом рядом с микрорайоном Космодемьяновского. Место выбрали специалисты минприроды. Ветеринарные врачи наблюдали за животным весь период выхода из наркоза. Когда сознание полностью вернулось к лосю, он решил ещё немного отдохнуть под чутким присмотром егеря. И после этого отправился на поиск новых приключений.