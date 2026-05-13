Открыта регистрация на конкурс «Семейная столица России»

«У нас особый год — Год единства народов России. И, объявляя этот год, Президент сказал, что Россия — это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу “Семейная столица России”, который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по направлению “Семья”. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, но главное — это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.