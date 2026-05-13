Открыта регистрация на конкурс «Семейная столица России»

Города с населением свыше 100 тыс. человек могут принять участие в конкурсе «Семейная столица России», сообщили в правительстве России.
«У нас особый год — Год единства народов России. И, объявляя этот год, Президент сказал, что Россия — это семья семей. Мы даем старт замечательному конкурсу “Семейная столица России”, который получил поддержку комиссии Государственного совета РФ по направлению “Семья”. Такой семейной столицей могут быть российские города с численностью населения свыше 100 тысяч человек, но главное — это города с удобной и комфортной инфраструктурой для семей», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
В ходе отбора эксперты будут оценивать динамику рождаемости, численность многодетных семей, а также наличие семейной инфраструктуры и систему мер поддержки семьи. В оргкомитет конкурса вошли представители федеральных ведомств, научных организаций, эксперты и родительское сообщество.
«Наша общая задача — создать все необходимые условия, чтобы семьи с детьми и будущие родители могли свободно реализовывать свое желание иметь детей. Мы последовательно вовлекаем в реализацию демографической политики регионы, работодателей, а сейчас и муниципалитеты», — добавил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Города-участники уже могут зарегистрироваться по ссылке. Прием заявок от городов-претендентов продлится до 21 июня. Затем пройдет экспертная оценка показателей и инспекционные выезды в города-финалисты. Из числа финалистов, наряду с главным победителем — обладателем звания «Семейная столица России», будут также выбраны призеры в номинациях «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.