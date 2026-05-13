Добровольцев в Хабаровском крае приглашают обучиться волонтерской этике

Бесплатные занятия проводят дважды в месяц в Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре.

Около 40 добровольцев уже приняли участие в проекте «Академия волонтера», который реализуют в Комсомольске-на-Амуре при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края. На занятиях они изучают основы волонтерской этики.

Уточним, что уроки для добровольцев проводят в городском Доме молодежи. На занятиях слушатели также бесплатно изучают основы командной работы, организации социальных проектов, развивают навыки общения.

«Наша “Академия” по-настоящему объединяет. Нам важно, чтобы ребята не просто прослушали курс лекций, а подружились и начали создавать общие проекты. Мы помогаем каждому понять, где его помощь нужнее всего: в экологии, в работе с детьми, в заботе о животных или на больших городских событиях», — отметил методист Дома молодежи Комсомольска-на-Амуре Иван Яременко.

Одна из площадок реализации проекта — арт-резиденция «Вокзалка». Там для добровольцев организовали иммерсивный тренинг по общению с людьми с особенностями здоровья.

Уточним, что информационно-образовательные встречи проходят дважды в месяц — в первую и третью среды. Ближайшее занятие состоится 20 мая. В программе — встречи с экспертами, деловые игры, мастер-классы по организации волонтерских акций. В финале обучения слушателей ждет праздник. На нем отметят День волонтера.

Стать участником проекта могут все желающие. На каждую встречу открывают отдельную запись. Следить за актуальным расписанием и новостями проекта можно по ссылке.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.