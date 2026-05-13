В Пинежском заповеднике Архангельской области пройдут экспедиционные смены

Первые в Пинежском заповеднике Архангельской области экспедиционные смены для школьников пройдут летом, сообщили в Минприроды России.
Участником может стать любой учащийся от 10 до 16 лет. Для этого необходимо написать небольшое эссе о том, почему он хочет посетить заповедник, что именно его вдохновляет как предмет изучения: пещеры, реки, болота, тайга, животные и птицы, чем он может быть полезным экспедиционной команде. При отборе будет учитываться опыт походов, победы в олимпиадах, навыки наблюдений, проектно-исследовательская деятельность.
«Экспедиционные смены на заповедные территории финансируются из федерального бюджета, и поэтому бесплатны для детей. У каждого юного любителя природы есть шанс не просто посетить Пинежский заповедник, а стать участником исследования. Такие знания бесценны, они помогают лучше понять природные процессы и как важен каждый представитель флоры и фауны», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Первая смена — «Исследователи Пинежья» — начнется уже 15 июня и продлится 10 дней. Она будет посвящена естественным наукам и изучению природы Пинежского заповедника. Кураторами станут преподаватели географии и биологии с опытом преподавания в высших учебных заведениях. Под их руководством дети освоят полевые методы сбора данных: научатся проводить метеорологические, геологические, гидрологические, геоботанические и почвенные наблюдения в условиях уникального заповедного комплекса карстовых ландшафтов, реликтовых хвойных лесов, рек, озер, болот. Педагоги расскажут школьникам о правилах оформления гербариев и систематизации образцов горных пород, научат составить почвенные и комплексные географические профили.
Проживать дети будут на экологической базе Пинежского заповедника. Кроме исследовательской работы, ребят ждут экскурсии, соревнования, игры и тематические активности с вожатыми из педагогического отряда «Опора», а также познавательные лекции от сотрудников заповедной системы.
Вторая и третья экспедиционные смены пройдут с 13 по 22 июля и с 3 по 14 августа 2026 года. Июльская будет посвящена экскурсионной работе, августовская станет творческой. Мотивационные письма для участия можно отправить по почте konkurs@rus-arc.ru до 22 мая 2026 года включительно.
