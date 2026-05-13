Большие автобусы закупят в Курске на 350 млн рублей

Накануне, 12 мая, также стало известно, что в Воронеже заложили 156 млн руб. на контракт по обновлению остановочных и посадочных площадок на улице Плехановской и Московском проспекте. В этом году в городе должна начаться практическая реализация проекта создания метробуса. От главного корпуса Воронежского государственного университета до памятника Славы для него будет создана специальная полоса в результате модернизации выделенной полосы с правой стороны проезжей части.