МАРТ сказал, что делать белорусам при покупке некачественного товара на маркетплейсе

МАРТ сказал, что делать белорусам из-за некачественного товара на маркетплейсе.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, что делать белорусам из-за некачественного товара на маркетплейсе. Подробности БелТА сообщил заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Юрий Пырьев.

Специалист перечислил актуальные проблемы в работе интернет-площадок, фиксируемые ведомством. Речь идет про предоставление неполной информации о продавце, товаре, про отказ продавца в удовлетворении требований потребителя в отношении товара с недостатками, в гарантийном ремонте. Также фиксируются соблюдение срока возврата денег, навязывание дополнительных товаров и так далее.

По словам Юрия Пырьева, если продавец из Беларуси, то претензия сразу же направляется ему. Если же торговля ведется из-за границы, то обратная связь осуществляется через интернет-площадку. Замначальника заявил, что владельцы должны обеспечить инфраструктуру для подачи обращений.

Как уточняет Пырьев, государственная политика в сфере защиты прав потребителей определена белорусским законодательством. Она включает эффективные механизмы для регулирования споров. Белорусы, купившие некачественный товар на маркетплейсе, могут обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы (администрация района города, городской райисполком), в общественные объединения, суд.

Тем временем МАРТ принял решение по Wildberries, OZON и «Белпочта» касаемо цен и тарифов.

Ранее маркетплейс заявил в милицию на белоруса, делавшего там заказы.

А еще Беларусь экстрадировала обвиняемого в стрельбе в 2013 году гражданина Турции.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше