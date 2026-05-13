МАРТ сказал, что делать белорусам при покупке некачественного товара на маркетплейсе

МАРТ сказал, что делать белорусам из-за некачественного товара на маркетплейсе. Подробности БелТА сообщил заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Юрий Пырьев.
Специалист перечислил актуальные проблемы в работе интернет-площадок, фиксируемые ведомством. Речь идет про предоставление неполной информации о продавце, товаре, про отказ продавца в удовлетворении требований потребителя в отношении товара с недостатками, в гарантийном ремонте. Также фиксируются соблюдение срока возврата денег, навязывание дополнительных товаров и так далее.
По словам Юрия Пырьева, если продавец из Беларуси, то претензия сразу же направляется ему. Если же торговля ведется из-за границы, то обратная связь осуществляется через интернет-площадку. Замначальника заявил, что владельцы должны обеспечить инфраструктуру для подачи обращений.
Как уточняет Пырьев, государственная политика в сфере защиты прав потребителей определена белорусским законодательством. Она включает эффективные механизмы для регулирования споров. Белорусы, купившие некачественный товар на маркетплейсе, могут обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы (администрация района города, городской райисполком), в общественные объединения, суд.
